Jonotatko alebo postavte sa do radu

Protekčné prepašovanie sa na vakcinačný zoznam svedčí o úrovni charakteru, o nastavení hodnôt prepašovanej osoby, o jej neúcte k spoluobčanom, o neúcte k slušnosti, čestnosti, rešpektu, zodpovednosti. Zaslúži si pranier.

Ľudstvo potrebuje vysoko zásadových a vzdelaných ľudí, ktorí sú schopní využívať svoj intelekt a tvorivosť v prospech celej spoločnosti s cieľom zabezpečovania mierového spolužitia, vzdelanosti, udržateľného pokroku, zdravia národov, výroby a služieb ohľaduplných k životnému prostrediu, spoločnosti bez hladu a bez materiálnej a duchovnej chudoby. K tomu môžeme aj my prispievať svojou zodpovednosťou. Na maličkostiach záleží!

Prešľapy

Spomenul som si, že pred časom ma v Helsinkách upútal nápis na zadných oknách autobusov, ktorý obsahoval slovo JONOTATKO. Znelo mi to tak slovansky. Od domácich som sa dozvedel, že to znamená postaviť sa do radu.

V dnešnej dobe vakcinačnej je JONOTATKO silné slovo: znamená udržať sa „na uzde“, nepredbiehať sa, nehľadať cestičky ako sa dostať viac dopredu, disciplinovane čakať v rade na vakcináciu. Ak niekto hľadá spôsoby, ako sa predbehnúť resp. dostať sa na zoznam bez toho, aby mal na to nárok (za úplatu, za protislužbu, alebo za niečo iné), tak to svedčí o úrovni charakteru, o nastavení hodnôt predbiehajúcej sa osoby, o jej neúcte k spoluobčanom, o neúcte k slušnosti, čestnosti, rešpektu, zodpovednosti.

Takéto „prešľapy“ sa nesmú zahmlievať, je potrebné ich jednoznačne verejne pranierovať. A nerobiť výnimky, nech to urobil ktokoľvek. Ctime si etické hodnoty, posilňujme ich vnímanie v spoločnosti, vštepujme ich mladej generácii.

Ten, kto urobí „prešľap“ si asi neuvedomuje, že ho to vyjde dobre draho. Zápach „prešľapu“ sa na predbiehajúcich prilepí a nijakovsky sa nedá zotrieť. Žiadne následné aktivity to nenapravia. Je to doživotné bremeno.

Ivan Krasko by možno napísal: Zápach kýs škaredý, chvost vlečúc po zemi, ku mne sa priplazil, do nosa lepí sa mi ...

